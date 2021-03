Hospital de Penafiel adia cirurgias e dá 15 dias de férias em agosto

Mónica Ferreira Hoje às 08:25 Facebook

Ordens dos Enfermeiros e dos Médicos temem que decisão do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa ponha em causa capacidade assistencial e aumente tempos de espera.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel, quer fechar os blocos centrais e de ambulatório entre os dias 1 e 15 de agosto. A decisão visa compensar os profissionais de saúde pelo esforço desenvolvido durante o último ano no combate à pandemia. As ordens dos Médicos e dos Enfermeiros temem que a decisão ponha em causa a capacidade assistencial aos utentes e pedem um plano de recuperação para o que a pandemia atrasou.

Numa comunicação interna a que o JN teve acesso, o Conselho de Administração do CHTS comunicou a decisão de encerrar os blocos centrais e de ambulatório entre os dias 1 e 15 de agosto, garantindo, contudo, a realização de toda a atividade urgente, urgências diferidas, trauma e situações oncológicas. Na base desta decisão está, segundo o hospital, a "circunstância muito especial vivida nos últimos meses", que levou a um acumular de dias de férias por "grande número de colaboradores", para dar respostas às necessidades do hospital, no combate à covid-19.