Hospital de Penafiel instala estrutura modular para a covid-19

Enquadrado no plano de contingência para dar resposta à segunda vaga da pandemia covid-19, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) inicia, esta quarta-feira, a instalação de uma estrutura modular junto à Urgência Geral do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A instalação desta estrutura vai originar alguns constrangimentos e alterações no acesso às urgências.

Toda a área por baixo da cobertura/pala da Urgência Geral será vedada, devendo os utentes que se desloquem de carro ou ambulâncias parar no início da via que segue até à Urgência.

O acesso ao parque de estacionamento dos utentes vai ser também alterado.

"Desde cedo que o CHTS tomou medidas para prevenir o contágio, o que implicou alterar uma série de procedimentos nas mais diversas áreas com o objetivo de garantir a segurança dos utentes, acompanhantes e profissionais de saúde", explica fonte da administração hospitalar.

O CHTS "apela, mais uma vez, à compreensão de todos para que seja possível melhorar a prestação assistencial e aumentar a segurança do atendimento à população nesta fase de combate à pandemia", acrescenta a fonte.