Hospital de Penafiel já não chega para tantos doentes

Dimensionado para servir uma população de 350 mil pessoas, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa atende mais de meio milhão de utentes.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (que integra o Hospital Padre Américo, em Penafiel e o de São Gonçalo, em Amarante), sofre há vários anos de um problema de subdimensionamento. Projetado para 350 mil pessoas, serve mais de meio milhão, de 12 concelhos e quatro distritos.

A tendência para o aumento do número de doentes num dos maiores hospitais do Norte continuará a trazer problemas que, segundo Carlos Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração, só serão ultrapassados com uma aposta ainda maior na resposta às necessidades da população, em articulação com os agrupamento de centros de saúde (ACES).