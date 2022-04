Incêndio deixa casa totalmente destruída em Penafiel

Uma habitação foi totalmente consumida por um incêndio, na madrugada desta sexta-feira, na freguesia de Urrô, no concelho de Penafiel.

O alerta chegou cerca das 5.30 horas da madrugada aos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, que se deslocaram para o local com indicação de que haveria um homem no interior da casa, o que acabou por não se confirmar, visto o único morador não se encontrar no local no momento em que deflagrou o incêndio.

"À nossa chegada, a habitação estava completamente tomada pelas chamas", explicou ao JN João Pinto, comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa.

Com a violência das chamas, a casa ficou totalmente destruída, mas não se registaram feridos. O fogo foi combatido por 18 bombeiros, apoiados por cinco veículos. No local esteve uma patrulha da GNR de Penafiel.