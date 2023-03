Incêndio em habitação faz dois desalojados em Penafiel

Duas pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio numa habitação, esta madrugada desta sexta-feira, na Rua do Pisão, em Abragão, no concelho de Penafiel.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Penafiel às 00.05 horas desta madrugada, para uma habitação que estaria já tomada pelas chamas, num local inacessível a veículos de combate.

A rápida intervenção da população e, posteriormente, dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, evitou que as chamas alastrassem a habitações contíguas, mas não evitou a destruição da habitação em causa.

As chamas foram combatidas por 13 elementos da corporação da cidade, apoiados por seis veículos. No local esteve ainda a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e a GNR de Penafiel.

O incêndio deixou duas pessoas desalojadas que tiveram que receber tratamento hospitalar.