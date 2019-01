A raposa que "invadiu" uma escola e animou o dia das crianças

Fernanda Pinto Hoje às 17:57 Facebook

Tudo aconteceu no final da semana passada. O dia que parecia ser igual a tantos outros transformou-se quando uma funcionária e a coordenadora do Centro Escolar do Douro, em Rio Mau, Penafiel, se aperceberam que um animal estaria confinado num jardim interior da escola.

"É um espaço de jardim no centro do edifício com vidros a toda a volta. Vimos que havia plantas partidas e depois percebemos que estava lá um animal enrolado a tentar esconder-se. Deve ter caído durante a noite e não conseguiu sair", conta Maria do Carmo Filipe. Desconfiando tratar-se de uma raposa e acreditando que poderia estar magoada, já que a possível queda teria sido de cerca de três metros de altura, a escola apressou-se a chamar ajuda.

A raposa-vermelha, "Vulpes vulpes", foi resgatada pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Penafiel da GNR. Depois de verificarem que o animal não tinha ferimentos, este foi restituído ao seu habitat natural, na Serra da Boneca, em Penafiel.

Quem ganhou foram os alunos. "As turmas foram chamadas e os meninos estiveram aqui todos a espreitar e puderam ver a GNR a resgatá-la. Foi um momento muito giro. Depois ainda estivemos todos a pesquisar na internet sobre raposas e natureza. Isto motivou-os muito", conta a coordenadora do Centro Escolar.