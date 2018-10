FERNANDA PINTO Hoje às 22:28 Facebook

Pais falam em discriminação por irem para Gondomar. Mas há casos idênticos com outra resposta.

A Câmara de Penafiel deixou de comparticipar o passe escolar a 17 alunos que escolheram frequentar, este ano letivo, o 5.0º ano numa escola fora do concelho. Os pais estão contra e fizeram um abaixo-assinado, com 300 assinaturas, que prometem fazer chegar ao presidente da República, provedor de Justiça, ministro da Educação e grupos parlamentares da Assembleia da República, entre outros. Falam em discriminação já que os alunos das freguesias de Sebolido e Rio Mau que frequentam outros ciclos de ensino, do 6.0º ao 12.0º, também fora de Penafiel, continuam a ter apoio municipal.

As crianças em causa matricularam-se na Escola Básica e Secundária à Beira Douro, em Medas, Gondomar, ao invés de escolherem a Escola Básica e Secundária do Pinheiro, em Penafiel. Para a primeira, dizem os pais, há transportes de 15 em 15 minutos, enquanto para a segunda há cerca de três vezes por dia, obrigando os alunos a esperar mais de 45 minutos. Para os pais que têm uma vida laboral sobretudo ligada ao Grande Porto também é mais difícil ir à escola, argumentam. "A Câmara sempre custeou o transporte de todos os alunos do concelho", afirma André Silva, representante dos pais. "Num universo de mais de 10 mil alunos, só estes 17 terão de pagar. É uma discriminação absurda", acrescenta, dizendo que não foram informados deste corte aquando da matrícula.

PESO NO ORÇAMENTO

Há casos em que, na mesma casa, um aluno tem comparticipação e outro não. É o caso dos filhos de Augusto Pereira, que mora em Rio Mau, mas trabalha em Melres, Gondomar. "O meu filho, agora no 11.0º ano, anda na escola em Medas e até à data nunca pagou passe. A Câmara sempre o pagou e continua a pagar. A minha filha tem de pagar", critica. Este mês, no passe e no cartão, gastou 51,15 euros. "Isto vai ter peso no orçamento familiar", lamenta. "Escolher esta escola não é um capricho. Aqui a minha filha consegue estar em casas às 17.30 horas. Da escola do Pinheiro só chegaria às 19.30", dá como exemplo.

Município defende continuidade do projeto educativo

A Câmara invoca as mais-valias da continuidade do projeto educativo iniciado no Agrupamento de Escolas do Pinheiro para justificar esta medida. "Apenas os alunos que optaram pela transferência, interrompendo o projeto educativo, deixam de ter apoio municipal. Não há nenhum outro município da região que pague transporte aos alunos que vão para outro concelho, a não ser que não exista essa oferta no seu território", salienta o presidente da Câmara. Antonino de Sousa defende ainda a qualidade do ensino na Escola do Pinheiro e garante que as condições de transporte dadas aos alunos destas freguesias são idênticas às de outros pontos do concelho. "Não é verdade que fiquem à espera mais de 45 minutos", garante.