Acidente em Penafiel deixa mulher ferida com gravidade

Uma mulher de 23 anos ficou ferida com gravidade na sequência de um despiste seguido de colisão, acorrido na manhã desta sexta-feira, em Duas Igrejas, no concelho de Penafiel.

O acidente aconteceu perto das 9 horas, na Estrada Municipal 589 que liga Penafiel à freguesia de Peroselo, na Rua de Lamoso, em Duas Igrejas, quando um veículo ligeiro, conduzido por uma mulher de 23 anos, entrou em despiste, acabando por colidir com um outro, que seguia no sentido contrário, de Penafiel para Peroselo.

Com a violência do embate, a jovem ficou encarcerada, tenho sido retirada pelos bombeiros com ferimentos graves. O condutor da outra viatura, um homem de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel - que mobilizaram para o local quatro viaturas e dez elementos - e pela VMER do Vale do Sousa e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Penafiel esteve no local a tomar conta da ocorrência. A estrada esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora.