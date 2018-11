Acidente em Penafiel faz três feridos e condiciona trânsito na EN15

Célia Soares Hoje às 15:00 Facebook

Um acidente que ocorreu ao início da tarde desta quarta-feira na Estrada Nacional 15, em Penafiel, está a condicionar o trânsito naquela zona.

Segundo a Brigada de Trânsito de Penafiel, o acidente ocorreu no sentido norte-sul daquela via, junto ao restaurante do McDonald's e há a registar três feridos. Desconhecendo-se, contudo, até ao momento, qual a gravidade da situação.

Ainda segundo a mesma fonte, a Estrada Nacional 15 vai agora ser cortada ao trânsito no sentido descendente, a partir da rotunda das Pedras.