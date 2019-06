Alunos de Penafiel levaram bonecos ao médico

Mónica Ferreira Hoje às 18:52 Facebook

Sessenta e cinco alunos de duas escolas da área de influência da Unidade de Saúde Familiar (USF) São Vicente, nas Termas de São Vicente, em Penafiel, levaram, esta sexta-feira, os seus bonecos ao médico.

A iniciativa "Ir ao Enfermeiro e ao Doutor sem drama nem dor" teve por objetivo desmistificar os medos e ansiedades das batas brancas.

Inserida no Projeto de Melhoria Contínua da Qualidade e levada a cabo por toda a equipa da USF, o projeto contou agora com a participação das crianças do 1.º e 2.º ano da Escola de Tojais e Cabeça Santa, mas deverá estender-se a outras escolas da área de influência do centro de saúde.