Aposta no reforço de pessoal no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

O presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa reconhece que ainda há muito a fazer e que há especialidades que precisam de um reforço de pessoal para responder às necessidades dos utentes, diminuir tempos de espera e melhorar o atendimento.

Depois de um primeiro mandato, que teve como principal desafio responder à falta de recursos, Carlos Alberto Silva foi reconduzido na presidência do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que serve 12 concelhos, de quatro distritos, com um total de 520 mil habitantes.

"É o Amadora Sintra do Norte, no sentido em que somos o grande hospital, ao lado da grande metrópole", afirmou Carlos Alberto Silva, acrescentando que tem um orçamento de 100 milhões de euros, que fica "muito aquém das suas necessidades".

Além do orçamento reduzido, o hospital tem outras lacunas, nomeadamente ao nível da falta de pessoal, que cria constrangimentos em várias especialidades e nos tempos de espera. "Mas estamos a reduzir tempos. Reconheço que há especialidades com prazos muito grandes, mas estamos a procurar reduzi-los", afirmou o presidente.

Continuar a reforçar o número de profissionais, apostando na sua formação e procurando a sua fixação na unidade, é o objetivo do Conselho de Administração para este novo mandato. A par disto, está ainda em curso uma modernização do hospital a vários níveis, nomeadamente na eficiência energética, na desmaterialização de documentos, na criação de novos espaços e no aumento da maternidade. "Apresentamos ainda um projeto para ampliação das urgências que, acredito, será uma realidade ainda neste mandato", acrescentou Carlos Alberto Silva.

"O nosso hospital é um dos 11 do país que ganhou autonomia financeira e isso vai-nos permitir fazer mais com o mesmo. Fomos escolhidos por sermos daqueles que já mostraram resultados", rematou.