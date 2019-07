Bebé de 10 meses e avô morrem após carro cair em ribanceira

Mónica Ferreira e Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um despiste automóvel fez, esta terça-feira, duas vítimas mortais, avô e neto, este último um bebé de dez meses. Há ainda a registar dois feridos graves e um ferido ligeiro.

A viatura despistou-se na Estrada Nacional 108, entre Canelas e Sebolido, em Penafiel. A viatura caiu por uma ribanceira com cerca de 50 metros, tendo ficado imobilizada na Lagoa do Areio.

No interior do automóvel seguiam cinco pessoas, entre as quais uma criança, de dez meses, que morreu. O avô também não resistiu aos ferimentos.

Há ainda a registar dois feridos graves e um ligeiro.