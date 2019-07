Bebé que morreu no acidente em Penafiel não ia na cadeirinha

Mónica Ferreira com António Orlando Hoje às 07:36 Facebook

Fernanda Carvalho, de 48 anos, foi a terceira vítima mortal do trágico acidente de viação ocorrido na terça-feira, em Canelas, Penafiel, e que vitimou ainda o condutor, de 70 anos, e o neto, um bebé de dez meses, que viajava na viatura sem cadeira de segurança.

O pequeno Dinis era um dos cinco ocupantes da viatura que sofreram um fatídico acidente na Estrada Nacional 108, ao final da manhã de terça-feira.

Segundo fontes das autoridades que acorreram ao local do acidente, o menino não estava a ser transportado em cadeira de segurança, obrigatória por lei, e não existia no carro qualquer sistema de retenção para crianças.

A família fazia a viagem entre Santa Maria da Feira, onde morava Sílvio Moreira, e Alpendurada, no município do Marco de Canaveses, onde Fernanda Carvalho residia com duas filhas, Ana Rute Moreira (fruto de anterior relacionamento com o condutor da viatura) e Jessica Silva. E também com o neto Dinis.

Em Canelas, o carro entrou em despiste e desceu por uma ribanceira com cerca de 50 metros, depois de derrubar um marco de proteção na estrada. Ficou imobilizado numa lagoa junto ao rio Douro.

Dinis Medeiros, Fernanda Carvalho e Sílvio Moreira ficaram submersos na água, no interior do carro. Estavam em paragem cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram. Apesar das manobras de reanimação levadas a cabo pelas equipas de socorro, o condutor e o bebé acabaram por falecer no local.

Fernanda Carvalho foi levada em estado grave para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na madrugada de ontem.

No carro seguiam ainda a mãe do menino, Jéssica Silva, de 21 anos, grávida do segundo filho, e a meia-irmã desta, Ana Rute Moreira, de 12 anos, filha das duas vítimas mortais.

Jéssica e Ana sofreram ferimentos ligeiros e foram hospitalizadas. Tiveram alta ao início da noite desse mesmo dia

Funeral de Dinis

O funeral do bebé Dinis realiza-se hoje, pelas 9.15 horas, na igreja de Santa Maria, no Marco de Canaveses. Os corpos de Sílvio Monteiro e Fernanda Carvalho ainda estavam ontem no Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel. O marido de Fernanda, emigrado em França, chegou ontem a Portugal.

Família em mudança

A família viajava de Santa Maria da Feira para Alpendurada. Estava em mudança de residência. Nas imediações do acidente e ao longo da ribanceira por onde o carro caiu, as autoridades recolheram vários objetos pessoais e roupa.