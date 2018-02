Celebra 100 anos a fazer contas de cabeça

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Márcia Pinto Guedes viveu sozinha até aos 93 anos. E até aos 98 ainda ia dormir a casa depois de passar as manhãs e tardes num centro de dia. Aos 100, celebrados nesta quinta-feira, está a viver na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Longa Duração de Figueira, em Penafiel, mas ainda consegue fazer contas de cabeça. E continua a ter força para apagar as velas que enfeitavam o bolo servido aos utentes da instituição. "Alimenta-se sozinha e interage bem com os técnicos", garantem os responsáveis da UCC de Figueira.

Márcia Pinto Guedes nasceu na Foz do Douro, Porto, no início do século passado, mas o casamento levou-a até Regilde, em Felgueiras. Nessa terra, criou raízes e uma família. E também foi aí que trabalhou durante uma vida.

"Os meus pais tinham uma padaria e uma loja, onde ambos trabalhavam. E a minha mãe ainda fazia todo o trabalho doméstico", recorda Joaquim Faria. O único filho de Márcia Pinto Guedes assegura que a progenitora "sempre foi muito autónoma" e que, mesmo após a morte do marido, fez sempre questão de viver sozinha. "Depois de uma certa idade, teve três empregadas para a acompanhar durante o dia. Mas todas foram embora, porque ela não queria que ninguém cuidasse dela", salienta.

Só aos 93 anos é que a Márcia Pinto Guedes aceitou ir para um centro de dia, mas fez sempre questão de vir dormir a casa. "Até que aos 98 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral e foi internada. A seguir, foi colocada na UCC de Figueira", explica Joaquim Faria.

Na instituição penafidelense, a mulher centenária passa os dias entre as atividades de terapia ocupacional, que tanto podem ser realizadas em grupo como de forma individual. E é nesta altura que ainda surpreende os técnicos com cálculos mentais.