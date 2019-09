Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa inicia consultas para tratamento da obesidade

António Orlando Hoje às 17:46 Facebook

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que "aguarda a atribuição", por parte da Direção-Geral de Saúde, "das credenciais para o Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, iniciou esta terça-feira as consultas de avaliação multidisciplinar para tratamento cirúrgico da obesidade.

Através destas consultas, os doentes referenciados por esta patologia vão ser admitidos, avaliados, orientados e propostos para tratamento cirúrgico da obesidade.

De acordo com dados da Administração Central do Sistema de Saúde, em junho deste ano, só na área de influência do CHTS existiam 492 pedidos de avaliação para cirurgia.

A área de influência do CHTS corresponde a 5% da população portuguesa, ou seja, 520 mil habitantes de 12 concelhos em quatro distritos.

A obesidade, considerada uma doença crónica, representa um problema de saúde pública e é definida como uma patologia na qual o excesso de gordura corporal acumulada pode afetar a saúde. Diabetes, hipertensão, patologia osteoarticular e risco de desenvolver patologia cardiovascular são algumas das complicações causadas pela obesidade que resultam num absentismo laboral elevado e em gastos avultados com medicamentos e consultas.

No país mais de 15% da população portuguesa sofre de obesidade (2176 doentes estão à espera de cirurgia).

A Consulta de Avaliação Multidisciplinar para Tratamento Cirúrgico da Obesidade que agora se inicia no CHTS, envolve a avaliação, respetivamente, de quatro especialidades: Psiquiatria,

Nutrição, Endocrinologia e Cirurgia Geral, contando também com o apoio de mais duas valências, Gastroenterologia e Imagiologia.

O Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, a intervenção cirúrgica para o tratamento da obesidade, ou cirurgia bariátrica, abrange a colocação de banda gástrica, a realização de bypass gástrico, a realização de gastrectomia linear (sleeve) e a realização de derivações bílio-pancreáticas.

Refira-se que o CHTS está a "trabalhar" com o Centro Hospitalar e Universitário de São João na elaboração de "um protocolo" que visa "promover a melhoria da qualidade e diferenciação" dos serviços prestados e "assegurar o desenvolvimento da capacidade dos profissionais do CHTS para garantir o funcionamento gradualmente autónomo" de uma Unidade de Tratamento Cirúrgico da Obesidade e Doenças Metabólicas.