CIM do Tâmega e Sousa na Feira Internacional de Turismo de Madrid

A Gastronomia e Vinhos, enquanto património, cultura e tradição da região do Tâmega e Sousa, vai promover-se em Espanha, na FITUR - Feira Internacional de Turismo 2018, que se realiza esta semana (de 17 a 21) em Madrid.

O especial ênfase a este produto turístico estratégico do Tâmega e Sousa será constituído por diversas ações de showcooking, degustação de produtos regionais e provas comentadas de Vinho Verde.

O Tâmega e Sousa integra cinco das nove sub-regiões que compõem a Região dos Vinhos Verdes: sub-região de Amarante, sub-região de Baião, sub-região de Basto, sub-região de Paiva e sub-região do Sousa. Um mapa vitivinícola que faz do Tâmega e Sousa o maior produtor e exportador da Região dos Vinhos Verdes, sendo responsável pela produção de cerca de 50% deste néctar único no mundo.

Em 2017 a FITUR contou 9.893 expositores, provenientes de 165 países/regiões, 135.838 participantes profissionais e 109.134 visitantes não profissionais. 7.542 jornalistas de todo o mundo fizeram a cobertura do evento.