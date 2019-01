Colisão entre camiões deixa motorista ferido com gravidade em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 15:09 Facebook

Um homem de 54 anos ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão entre dois camiões, ocorrida esta quinta-feira, em Rans, no concelho de Penafiel. Do acidente resultou ainda um ferido leve, um homem de 38 anos.

A violenta colisão destruiu na totalidade a cabine de um dos camiões, conduzido por um homem de 54 anos, que ficou encarcerado e sofreu ferimentos graves ao nível dos membros superiores e inferiores e tórax. Foi retirado pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel, pelo topo da cabine e imobilizado ainda em cima do outro camião envolvido no acidente, cujo condutor, um homem de 38 anos, sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente obrigou ao corte da Avenida Doutor Avelino Sousa Soares, em Rans, durante mais de duas horas, tempo durante o qual foram realizadas as manobras de desencarceramento do ferido grave e posteriormente a lavagem de estrada, devido ao óleo e combustível derramado.

Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel - que mobilizaram para o local cinco viaturas e 14 elementos e pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa. Foram depois transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Penafiel esteve no local a tomar conta da ocorrência.