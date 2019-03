Derrocada provoca despiste em Entre-os-Rios

Mónica Ferreira Hoje às 15:53 Facebook

Uma derrocada de terras e pedras de uma arriba, na Estrada Nacional 108, em Entre-os-Rios, provocou, na madrugada desta quarta-feira, o despiste de um veículo ligeiro que, ficou parcialmente destruído após o embate.

"Seguia na estrada de Entre-os-Rios para o Porto quando fui surpreendido pela derrocada de uma arriba", contou ao JN Pedro Correia, o condutor do veículo acidentado. Sem conseguir parar, o condutor embateu violentamente contra as pedras, ficando imobilizado, com a frente do carro destruída.

Sem ter sofrido ferimentos graves, Pedro Correia sinalizou a estrada e alertou os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e a GNR. "Por sorte não passou ninguém na estrada nos minutos seguintes", declarou.

Os Bombeiros procederam depois à limpeza da estrada e o condutor vai agora reportar o caso à Infraestruturas de Portugal, a entidade responsável pela via.