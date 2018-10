Família desalojada em incêndio em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Uma casa foi totalmente consumida pelas chamas, na manhã desta quarta-feira, na freguesia de São Martinho de Recesinhos, em Penafiel. Três pessoas ficaram desalojadas.

O incêndio terá tido início numa salamandra situada na sala, mas rapidamente se alastrou a toda a habitação, que ficou sem condições de habitabilidade.

As chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel, que mobilizaram para o local cinco viaturas e 12 elementos.

O responsável da Proteção Civil da autarquia penafidelense esteve no local e encaminhou o caso para os serviços sociais do município, que agora irão auxiliar a família, se necessário, no seu realojamento.