Glória Alves, de Penafiel, celebra 100 anos

Glória Alves nasceu na freguesia de Urrô, em Penafiel, faz, esta segunda-feira, 100 anos. "Trabalhar muito" é o segredo da longevidade desta centenária, que dedicou a sua vida à costura e aos bordados e só não foi freira devido a um problema de saúde. Nunca casou. "Não me arrependo" contou. Também não teve filhos, mas tem 48 afilhados.

Ao JN, a centenária contou que o segredo da sua longevidade é "trabalhar muito". Apesar da sua longa vida e da idade avançada, Glória Alves mantém a lucidez e só as pernas - que ficaram mal depois de uma queda - lhe vão colocando alguns entraves ao que ainda se sente com coragem de fazer. "Ainda varro os pátios, ainda faço umas coisas no quintal", relatou.

Glória Alves nasceu na Casa da Seara, na freguesia de Urrô. Relata, sem falhas de memória, os seus tempos de mocidade. Uma de seis filhos de um casal de agricultores, começou a trabalhar ainda menina. Começou na costura: fazia roupa, rendas e bordados. "Ainda há toalhas feitas por mim nos altares da igreja daqui da freguesia", contou. "Nunca aprendi com ninguém e sempre bordei. Deve ser o Espírito Santo que me ensina", acrescentou.

Com 24 anos, Glória Alves foi para um convento. "Queria ser freira". Só não fez os votos devido a um problema de saúde que a fez abandonar o convento. "Antes queria ter ficado lá e ter morrido", lamentou.

Nunca casou. Teve os seus pretendentes, "muitos e bons", mas nunca deu esse passo. "Cheguei a ter o vestido de noiva feito. Mas depois deixei-o. E não me arrependi".

Também não teve filhos, mas vive rodeada de família e tem 48 afilhados. Vive com um irmão, o mais novo e o único que ainda é vivo.

Apesar dos seus 100 anos, Glória Alves procura manter-se ativa e ainda não deixou de bordar, para se manter ocupada "e sentir-me com vida". Confessa que nunca pensou chegar aos 100 anos. "Tive alguns problemas de saúde. Cai e fiquei mal das pernas, tive um problema no fígado há uns anos e um cancro na mama que me obrigou a tirar um peito. Mas continuo cá, viva".

Durante o dia, foi uma correria para a casa de Glória. Familiares e amigos não quiseram deixar de lhe dar um beijo, pelos seus 100 anos. O dia terminou com uma missa em sua homenagem e com a festa em família.