GNR lança projeto de terapia com cães

Depois da hipoterapia, no quartel do Carmo, o Comando do Porto da GNR vai passar a disponibilizar também sessões de cinoterapia abertas à comunidade, através da Secção Cinotécnica do Destacamento de Intervenção, sedeada em Penafiel.

O projeto arranca neste mês, com sessões para escolas onde estudam crianças com necessidades especiais, e funcionará com um cão - um golden retriever, que foi treinado para o efeito - e quatro militares, adianta, ao JN, o 1º sargento João Teixeira, que chefia aquela secção.

"Este é um papel social da Guarda, em que os militares que o fazem pertencem à especialidade de cinotecnia e em que as atividades são feitas em regime de voluntariado", explica o capitão Gonçalo Brito, responsável pelo projeto de cinoterapia do Grupo de Intervenção Cinotécnico da GNR.

A valência existe apenas em Lisboa, onde arrancou em 2010, refere o militar, indicando que aqui estão envolvidos três cães (são, como o de Penafiel, animais que já estiveram em áreas operacionais e chegaram à fase da reforma, sendo encaminhados para estas funções quando possuem "boa socialização").

Em Penafiel, a cinoterapia funcionará nas vertentes de atividades dirigidas a grupos, com objetivos mais genéricos, e de terapias com objetivos específicos para um paciente e com acompanhamento de terapeutas.