Homem prensado contra muro por carro desgovernado em Penafiel

Um homem de 54 anos sofreu ferimentos muito graves numa perna, após ser colhido por um carro desgovernado e prensado contra um muro, na tarde deste domingo, na cidade de Penafiel, onde decorria o último dia da celebração em honra de São Martinho.

Viatura com o motor desligado ficou sem travões. Pessoas que visitavam feira de São Martinho fugiram para evitar serem colhidas.

Depois de assistido no local, a vítima foi transportada para o Hospital Padre Américo para ser tratado a diversas fraturas.

Segundo o JN apurou, o acidente aconteceu quando o condutor foi buscar o automóvel, que estava estacionado nas imediações, e parou junto a uma rotunda, numa das entradas para o campo da feira, para permitir que a esposa, que se desloca em cadeira de rodas, entrasse na viatura.

Já com o motor desligado, mas ainda com o automobilista no seu seu interior, o carro, por razões desconhecidas, começou a andar e percorreu cerca de dez metros, durante os quais atravessou as duas faixas de rodagem da EN106 que passa naquele local. Em seguida, e sem que o condutor pudesse travar a marcha, o carro galgou o passeio e prensou um homem que estava sentado no muro de vedação da casa ali existente. O impacto foi violento e causou ferimentos graves na perna da vítima, que foi levada para a unidade hospitalar de Penafiel.

Só não houve mais vítimas, porque as muitas pessoas que se encontravam no local fugiram ao ver o carro a circular sem travões. Algumas tiveram mesmo de saltar para evitarem serem colhidas.