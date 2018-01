Hospital de Penafiel respondeu bem ao surto gripal, mas precisa de reforço de meios

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:14 Facebook

O presidente da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), Pimenta Marinho, admitiu, nesta segunda-feira, que o serviço de Urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, necessita de "um reforço dos recursos humanos". Mas defendeu, simultaneamente, que este serviço respondeu "positivamente" quando, no final do ano passado, teve de atender mais de 750 utentes em apenas 24 horas, quase o dobro da média registada.

"Apesar da insuficiência das instalações, não vemos macas nos corredores, nem falta de humanismo no tratamento dos doentes", referiu aos jornalistas, depois de uma visita à Urgência penafidelense, a segunda maior do Norte do país e que tinha 90 utentes a serem atendidos aquando da passagem do presidente da ARSN.

Nessa ocasião, Pimenta Marinho elogiou os "profissionais excecionais que abdicaram do seu bem-estar para tratar dos doentes" durante o pico da gripe e destacou "a articulação" do hospital com os centros de saúde, que permitiu um crescimento de 20% de consultas nos cuidados primários, durante este período.

Pimenta Marinho também garantiu que há autorização do Governo para a contratualização de camas em instituições privadas. Uma medida que possibilita libertar camas em hospitais como o Padre Américo para acolher os doentes que chegam através do serviço de Urgência.

Aliás, em Penafiel, e depois de acionado o plano de contingência para fazer face ao surto gripal, 53 "doentes estabilizados" foram transferidos para os hospitais das misericórdias da região, com os quais foram celebrados protocolos.