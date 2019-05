Fernanda Pinto Hoje às 10:53 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, no armazém de uma fábrica de colmeias em Sebolido, Penafiel.

O alerta foi dado pelas 9.30 horas e no local estão várias corporações de bombeiros da região, como Entre-os-Rios, Penafiel, Paço de Sousa, Paredes, Marco de Canaveses, Melres, Cete e Crestuma.

Não há feridos.

As instalações da empresa afetada pelo incêndio situam-se na zona industrial de Sebolido, freguesia situada no sul do concelho de Penafiel, nas proximidades do rio Douro.