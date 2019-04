Incêndio em lavandaria obriga a evacuação de prédio em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 15:52, atualizado às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio na lavandaria de uma habitação obrigou à evacuação de um prédio, esta manhã, na Rua D. António Ferreira Gomes, em Penafiel.

O alerta para o incêndio foi dado por uma mulher, que se encontrava na habitação, situada no primeiro andar do prédio. As chamas circunscreveram-se à lavandaria, mas o fumo alastrou-se pelo edifício.

"À nossa chegada, o hall do piso estava tomado pelo fumo. Por precaução, decidimos evacuar o edifício", afirmou ao JN Alexandre Alves, comandante dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, acrescentando que salvaram ainda dois animais - um cão e um gato - que se encontravam no interior da habitação onde se iniciou o incêndio.

Terminados os trabalhos - que decorrerem entre as 11 e as 11.30 horas, os moradores regressaram às suas habitações. O incêndio foi dado por extinto ao meio dia.

Para o local foram mobilizados 17 elementos dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, auxiliados por sete viaturas, pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e pela GNR de Penafiel.