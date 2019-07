Jovem com esquizofrenia saiu de casa com o pitbull há dez dias em Penafiel

Mónica Ferreira Ontem às 23:06 Facebook

Um jovem de 26 anos, de Canelas, Penafiel, com problemas de esquizofrenia, está desaparecido desde o dia 29 de junho. Eduardo Silva levou o cão, Haze, um pitbull, e alguma roupa. A família está desesperada porque não encontra explicação para o desaparecimento.

Eduardo Silva sofre de esquizofrenia, diagnosticada em 2017 após ter desaparecido durante dois dias, e terá deixado de tomar a medicação há cerca de dois meses. "Andava calmo. Não deu indícios de que estivesse a pensar fugir", afirmou a tia Ana Paula Rodrigues.

No dia 28 de junho, o jovem saiu de casa para trabalhar e, nessa noite, foi com os amigos a um festival de praia, no Porto. No dia seguinte, em casa, pediu dinheiro à irmã e saiu, num Ford Fiesta azul-escuro, levando o cartão multibanco desta, que utilizou no dia 2 de julho, em Valladolid, Espanha, para fazer um levantamento de 250 euros.

Desde o dia do desaparecimento que o telemóvel não tem dado sinal. "Ligámos várias vezes, mas está desligado desde aquele dia", explicou a tia.

A família já comunicou o desaparecimento às autoridades portugueses e espanholas, que estão a investigar.