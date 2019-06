Camião atropela jovem que seguia com criança de dois anos em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 16:26 Facebook

Uma jovem de 17 anos ficou ferida com gravidade ao ser atropelada por um camião, esta terça-feira, em Paço de Sousa, Penafiel. Também uma criança de dois anos, que acompanhava a jovem, ficou ferida.

Ao que o JN apurou, a jovem terá caído na estrada, na Avenida da Liberdade, sendo colhida pelo camião. Ficou ferida com gravidade e foi assistida no local e transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Com a jovem seguia um menino de dois anos que sofreu ferimentos ligeiros. Foi levado, juntamente com mais duas pessoas que se sentiram mal na sequência do acidente, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.