Jovem de 24 anos morreu em choque frontal entre dois carros em Penafiel

Um jovem de 24 anos morreu e três pessoas ficaram feridas num choque frontal entre dois veículos ligeiros, na Avenida Central da Portela, na freguesia de Termas de S. Vicente, em Penafiel, na noite de sexta-feira.

O jovem é Pedro Duarte, de 24 anos, que morava na freguesia de Galegos, também em Penafiel, e conduzia um dos carros. Ao seu lado, ia a namorada, Catarina Monteiro, de 22 anos, de Castelo de Paiva, que ficou ferida com gravidade e foi assistida no local pelos Bombeiros de Entre-os-Rios e foi com acompanhamento da VMER Vale do Sousa para o Hospital de São João.

No outro automóvel, seguia um casal, um homem de 43 anos, ferido ligeiro, e uma mulher de 51 anos, com ferimentos graves. Os dois foram levados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Os pais de Pedro Duarte, sentiram-se mal quando souberam do acidente que vitimou o filho e foram assistidos em casa, em Galegos, pelos Bombeiros de Paço de Sousa.