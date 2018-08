Jovem do Senegal encontrado perdido pelos bombeiros de Penafiel

Roberto Bessa Moreira 11 Maio 2018 às 00:40 Facebook

Rapaz de 14 anos diz que partiu num barco, passou pela Líbia e Espanha e chegou a Portugal a 25 de abril. Fez 7700 quilómetros.

Um rapaz senegalês, de 14 anos, foi encontrado, na madrugada de quinta-feira, na parada do quartel dos Bombeiros Voluntários de Penafiel. Sozinho e em pânico, o jovem afirmou às autoridades que tinha percorrido quase 8000 quilómetros numa viagem, paga pelo pai, com paragens na Líbia, Espanha e, finalmente, Portugal, onde terá chegado no dia 25 de abril.

