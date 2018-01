Junta em Penafiel dá instalações e contrata funcionário para manter CTT

Ontem às 20:13 Facebook

A Junta de Freguesia de Termas de São Vicente, Penafiel, vai contratar pessoal e disponibilizar instalações para manter os serviços dos CTT naquela localidade.

José Barbosa Soares explicou que a junta terá de contratar um funcionário que se vai juntar a outra pessoa que já presta serviços na loja do cidadão das Termas de São Vicente.

O autarca referiu que aquela foi a solução encontrada para o problema, depois de os CTT terem informado que a estação da localidade estaria entre as 22 que a empresa pretendia encerrar.

A freguesia e os CTT vão celebrar um protocolo que definirá os termos concretos do entendimento, estando garantido que, frisou o presidente, todas as valências vão funcionar.

"Fizemos um acordo com os CTT e vamos ter os serviços, com todas as valências, a funcionar na loja do cidadão, no edifício da junta de freguesia", realçou José Barbosa Soares.

Questionado sobre o esforço financeiro que a junta terá de suportar, o autarca das Termas de São Vicente admitiu que "terá de ser feito um acerto aqui ou ali e um esforço da junta".

A loja dos CTT das Termas de São Vicente, localizada a cerca de 18 quilómetros da sede do concelho, é muito importante para a população do sul do município de Penafiel, servindo muitos milhares de habitantes.

Na lista de encerramentos consta os balcões de Junqueira, Avenida (Loulé), Universidade (Aveiro), Termas de São Vicente, Socorro (Lisboa), Riba de Ave, Paços de Brandão (Santa Maria da Feira), Lavradio (Barreiro), Galiza (Porto), Freamunde, Filipa de Lencastre (Belas), Olaias (Lisboa), Camarate, Calheta (Ponta Delgada), Barrosinhas (Águeda), Asprela (Porto), Areosa (Porto), Araucária (Vila Real), Alpiarça, Alferrarede, Aldeia de Paio Pires e Arco da Calheta (Madeira).