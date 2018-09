JN Hoje às 02:36 Facebook

Um incêndio num edifício parcialmente habitado na cidade de Penafiel estava, esta sexta-feira ao início da madrugada, a mobilizar 48 efetivos, apoiados por 15 veículos.

Segundo o JN conseguiu apurar, o alerta foi dado às 00.19 horas e diversos meios dos bombeiros de Penafiel e de outras corporações foram destacados para o local.

Pelas 02.35 horas, o incêndio ainda se encontrava em curso, de acordo com as informações do site da Autoridade Nacional de Proteção Civil.