Movimento apoiado pelo PSD/CDS venceu eleições intercalares em Croca

O Movimento por Croca, apoiado pela coligação PSD/CDS, venceu as eleições intercalares na freguesia de Croca, em Penafiel. Jorge Mota conquistou a maioria e é o novo presidente da junta, sucedendo ao socialista António Líbano.

A eleições foram três listas, com o Movimento por Croca a obter 636 votos, o Partido Socialista 364 votos e a CDU 24 votos.

Recorde-se que o PS tinha vencido as eleições em outubro de 2017, sem maioria. Para a Assembleia de Freguesia foram eleitos quatro elementos do PS, três do PSD/CDS e dois do movimento independente "Dar as mãos por Croca".

Seguiu-se um processo conturbado de tentativa de eleição dos membros que compõem o executivo, com a oposição a acusar António Líbano de ter feito uma eleição de forma irregular. O Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel concordou e mandou repetir o processo de eleição do executivo e da mesa da Assembleia da Junta de Freguesia de Croca.

Mas, nas assembleias de freguesia seguintes, os eleitos não chegaram a acordo. Até que, em janeiro, os representantes do PSD/CDS e do movimento independente "Dar as Mãos por Croca" se demitiram para provocar novas eleições.