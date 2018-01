Novo executivo da Junta de Penafiel quer contas investigadas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:43 Facebook

O novo executivo da Junta de Freguesia de Penafiel garante que herdou um passivo de 300 mil euros, dos quais mais de 77 mil foram gastos em adjudicações de obras feitas nos últimos três meses antes das eleições autárquicas.

Carlos Leão (PSD/CDS), que substituiu Micael Cardoso (PS) na liderança desta autarquia, revelou, em conferência de imprensa, que também foi confrontado, após a tomada de posse, com a reclamação de créditos no valor de 243 mil euros e que foram gastos 175 mil euros sem autorização da Assembleia de Freguesia e violando a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas.

Por esse motivo, o novo presidente frisa que só pagará a fornecedores se e quando estiver na posse de um parecer que o autorize a liquidar essa dívida. "Eu quero pagar, mas não quero ser responsável criminalmente por esse pagamento. Fiquei preocupado quando recebi o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN)", explicou. Um parecer que, disse, sustenta claramente que "a generalidade das prestações de serviços promovidas pela anterior Junta de Freguesia foi feita em violação da Lei dos Compromissos. Ou seja, a sua execução foi decidida sem que a Junta de Freguesia pudesse legalmente assumir tais despesas, por falta de fundos disponíveis".

Segundo o novo Executivo, a CCDRN também lembra que "qualquer pagamento de fatura de serviços, em violação das regras dos compromissos, poderá dar lugar a responsabilidade financeira de quem autoriza o pagamento".

"Para além das obras eleitorais, houve um descontrolo total por não se saber gerir uma Junta", defendeu Carlos Leão, que remeteu as contas da Autarquia ao Tribunal de Contas, Inspeção Geral de Finanças e CCDRN. "Pedimos às entidades que investiguem e vou ter uma conversa com o procurador do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel", anunciou.

Entre as dúvidas de Carlos Leão está uma dívida de dez mil euros relativamente à construção de uma capela no cemitério de Santa Marta, pela qual um privado pagou 22750 euros. "O [anterior] Executivo em vez de canalizar essa receita para o pagamento ao empreiteiro que efetuou essa obra, tratou de gastar esse dinheiro noutras finalidades", defendeu a coligação PSD/CDS.

"Os exemplos de irresponsabilidade são muitos e atingiu também os nossos funcionários. É que o dinheiro para os seus salários de outubro a janeiro, 60 mil euros que advêm do Fundo de Financiamento das Freguesias, foi recebido em 15 de outubro e em três dias desapareceu", apontou, ainda, a nova liderança da Junta de Freguesia de Penafiel.

Micael Cardoso rebate acusações

Contactado pelo JN, Micael Cardoso garante estar "tranquilo" relativamente a uma autarquia que "está perfeitamente governável".

"Não nos apropriámos de nada", diz, assegurando que "as faturas identificam claramente a obra que foi feita".

"Fizemos uma série de intervenções em prol da freguesia. Também houve obras que a Câmara de Penafiel prometeu e não fez. E como tínhamos assumido o compromisso com as pessoas decidimos fazê-las", acrescenta. O ex-presidente da Junta dá o exemplo "da modernização dos edifícios" pertencentes à Autarquia e a "limpeza do rio Sousa, em Novelas".

"Não escondemos nada e as adjudicações que tinham de ser publicadas na plataforma online foram", salienta.

Por outro lado, declara que, "de 19 de outubro a 31 de dezembro, a Junta de Penafiel tinha a receber cerca de cem mil euros, entre transferências da Câmara, recebimentos das cantinas escolares e outras fontes receitas", e que, portanto, nunca o pagamento dos ordenados dos funcionários esteve em causa.

Micael Cardoso lembra ainda a "dívida de 120 mil euros" que encontrou após um mandato liderado pelo agora sucessor Carlos Leão. "E resolvi a situação sem levantar ondas. Também não falei de um subsídio de cinco mil euros atribuído a uma associação, a cujos órgãos sociais pertenciam membros da Junta, a três dias da minha tomada de posse. E não levei os telemóveis da Junta para casa como aconteceu com membros do anterior Executivo", crítica quem espera que o novo Executivo da Junta de Freguesia de Penafiel "também coloque em causa o orçamento da Câmara Municipal, que é de 80 milhões de euros". "Já que falam tanto na Lei do Compromissos, quero saber onde é que vão arranjar esse dinheiro", finaliza.