Parlamento recomenda "construção imediata" do IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira um projeto de resolução do PSD que pede a construção imediata do IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios, que mereceu a abstenção do PS e dos Verdes.

Sobre esta recomendação, o PCP apresentou uma declaração de voto.

No projeto, o PSD salienta que "a construção do IC35 é uma aspiração antiga das populações da região do Vale do Sousa e Baixo Tâmega" e salienta que, "apesar da promessa eleitoral do Governo Socialista de José Sócrates, realizada em 2009 pelo seu ministro das Finanças, esta importante obra nunca passou da retórica política".

"A não concretização desta obra tem um impacto negativo na economia da região, nomeadamente devido ao congestionamento, e à sinuosidade da via, que se traduz numa perda de competitividade das empresas exportadoras de Marco de Canaveses e Penafiel", refere o texto.

Os sociais-democratas defendem que este processo "apenas teve desenvolvimentos durante as legislaturas em que o PSD liderou o Governo da República", tendo o anterior executivo inscrito esta obra no plano estratégico de transportes e infraestruturas.

"Após a tomada de posse do atual Governo, liderado por António Costa, o concurso público para a construção do IC35, que se encontrava na fase final, foi novamente congelado pela gestão socialista", criticam os sociais-democratas, que recomendam agora a construção imediata desta via.