Passe de Penafiel até ao Porto baixa de 90 para 40 euros

Os habitantes da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa vão beneficiar de passes mais baratos apenas a partir de 1 de maio. Esta CIM já fechou a proposta de adesão ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), mas só tem condições para reduzir os preços um mês depois do arranque, a 1 de abril, da iniciativa do Governo, que financia a redução dos passes intermodais nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais.

Os preços dos passes multimodais no Tâmega e Sousa serão iguais aos dos novos títulos de transportes da Área Metropolitana do Porto (AMP) e Área Metropolitana de Lisboa (AML): 30 euros para viagens dentro dos concelhos e 40€ para viagens entre municípios da CIM. Haverá ainda um passe multimodal de 40 euros que dará ligação à AMP, diz ao JN/Dinheiro Vivo o primeiro-secretário da CIM do Tâmega e Sousa, Telmo Pinto.

A CIM do Tâmega e Sousa integra os concelhos de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende.