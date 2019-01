Pedem internamento de vizinho que provoca distúrbios

Mónica Ferreira Hoje às 14:41 Facebook

Três viaturas foram vandalizadas nos últimos dias, no Bairro Fonte da Cruz, em Penafiel. Os moradores apontam a autoria dos estragos a um vizinho, que, regularmente, causa distúrbios naquela localidade.

Já apresentaram queixa contra o homem e fizeram um abaixo-assinado para que este seja internado compulsivamente, a fim de tratar os problemas de álcool e drogas de que alegadamente padece.

"Insulta e difama toda a gente, berra à janela durante a madrugada e não nos deixa dormir. E já chegou a fazer uma fogueira na sala de casa dele", conta ao JN Cátia Gomes, filha da proprietária de dois dos carros vandalizados e moradora num dos blocos do bairro. Explica que as autoridades têm sido chamadas sempre que o indivíduo provoca desacatos no bairro. Mas ainda ninguém arranjou uma solução para o caso.