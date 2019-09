Penafiel celebra os 40 anos do SNS com debate entre profissionais

Mónica Ferreira Hoje às 19:07 Facebook

Os 40 anos daquela que foi considerada a maior conquista de abril - o Serviço Nacional de Saúde - foram celebrados esta quinta-feira, no Museu Municipal de Penafiel, numa conferência que contou com a participação de várias entidades e especialistas na área da saúde.

Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Penafiel e o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que visou evocar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a conferência/debate teve como objetivo recordar a evolução que se verificou, mas também reafirmar a necessidade de se continuar a lutar por mais e melhores condições para os utentes, principalmente no CHTS que serve cerca de 5% da população nacional, ou seja 520 mil habitantes, de 12 concelhos em quatro distritos.

Apontando o setor da saúde como um fator de coesão social, mas também alvo de várias críticas por parte da comunidade, Carlos Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração do CHTS, reafirmou o empenho dos profissionais, assim como as conquistas que o setor, e o hospital que dirige, em particular, tem alcançado nos últimos anos. "Somos dos maiores hospitais em termos de área geográfica e populacional e há resposta para toda a população. Não é a melhor resposta, mas é positiva", declarou, explicando que no CHTS se tem vindo a alargar o leque de serviços que o hospital presta à comunidade, caso da recente consulta multidisciplinar para tratamento cirúrgico da obesidade.

Projeto de eficiência energética aprovado em 2017 ainda à espera de verba

Também o reconhecimento que a tutela tem dado à unidade hospitalar foi referido por Carlos Alberto Silva. "Chegamos cá, há três anos, com um orçamento de 74 milhões de euros. Hoje é de cerca de dois milhões", numa unidade que tem dois mil colaboradores e que tem crescido em número de médicos e enfermeiros. "Mas é evidente que ainda há muito por fazer", frisou, acrescentando que terão que lutar para que seja colocado na unidade hospitalar um aparelho de ressonância magnética e para que seja desbloqueada verba para que possam implementar um projeto de eficiência energética, de cinco milhões de euros, que já está aprovado desde 2017. "Foi muito feito, mas há muito por fazer ainda", rematou.

"SNS não é uma despesa. É um investimento"

Presente na sessão, Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, reconheceu também ele as fragilidades do sistema. "Assumir e enfrentar é a melhor forma de lidar com elas", referiu o autarca, defendendo que este deve ser um tema mobilizador da sociedade e criticando aqueles que o tentam partidarizar. "Fico estarrecido quando ouço dizer que os problemas do Serviço Nacional de Saúde são as Parcerias Público Privadas. Qualquer utente quer é ser bem tratado e cada contribuinte quer que isso aconteça pagando o menos possível", frisou.

Para Antonino de Sousa, preocupantes são os tempos de espera. "E são esses os problemas que temos que resolver, porque o SNS não é uma despesa, é um investimento pelo retorno que traz à nossa sociedade. É algo que deve estar acima de querelas políticas", rematou.

"A problemática das urgências", "A gestão do doente crónico", a "Perspetiva da saúde em ambiente pré-hospitalar", a "Perspetiva organizacional da saúde ao nível dos cuidados primários" e a "Importância e a evolução dos cuidados prestados no âmbito dos médicos de família", foram algumas das temáticas abordadas e debatidas na sessão.

"Queremos mostrar o que de bem se faz na saúde e que o CHTS está a fazer um investimento muito grande nas Urgências, com uma estratégia na redefinição dos fluxos, com uma unidade de curta duração e uma equipa dedicada à urgência", afirmou Filipe Serralva, diretor do Serviço de Urgência do CHTS e um dos organizadores da iniciativa. "Começamos a ter índices de qualidade e satisfação. Sabemos que estamos a dar o nosso melhor e que isso é percecionado pelos doentes".

Para Filipe Serralva, Portugal tem dos melhores Serviços Nacionais de Saúde do mundo. "A base continua a ser uma das melhores do mundo e agora temos armas que antigamente não tínhamos", caso da informatização, partilha de informação entre os vários patamares de saúde, capacidades de investimento em áreas que são uma mais valia. "Mas mantemos a base de justiça, em que todos têm direito à saúde da mesma maneira e sem limites. Podemos juntar o melhor dos dois mundos: a base em que foi criado do Serviço Nacional de Saúde e juntar a isso o melhor que se faz por esse mundo fora, de inovação, de tecnologia e otimizar essa base do SNS".