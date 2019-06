Penafiel transforma-se na "capital dos motores" com o Racing Fest

Mónica Ferreira Hoje às 16:40 Facebook

Arranca esta sexta-feira, em Penafiel, mais uma edição do Penafiel Racing Fest. Aquele que é o maior espetáculo de desportos motorizados da região prolonga-se até domingo e conta com a participação de pilotos de várias nacionalidades, que vão competir em diferentes provas.

As expectativas da organização são elevadas. São esperados milhares de visitantes a Penafiel, a cidade já conhecida como "a capital dos motores". "A segurança é uma das nossas maiores preocupações e, de ano para ano, temos vindo a afinar essa questão, em cada uma das provas e este ano vamos ter ainda mais segurança", garantiu Óscar Coelho, presidente da CDDC-Cooperativa para o Desenvolvimento Desportivo e Cultural, a entidade que, em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel, organiza o evento.

Assim, nesse sentido, as zonas de espetáculo foram reforçadas com melhor sinalética, com mais zonas de estacionamento e melhores acessos, permitindo ao público estar perto da emoção e longe do perigo.

Fun Zone com atividades para os mais pequenos

Na edição deste ano, além de garantido o espetáculo proporcionado pelas provas, a organização procurou ainda melhorar o evento e acrescentar ao programa iniciativas para os mais pequenos. Na Fun Zone - situada no Campo da Feira, a par do entretenimento cultural com bandas ao vivo, dj sets, vão acontecer desportos radicais (parede de escalada, touro mecânico e insufláveis), radiomodelismo (provas de carros telecomandados com competição e testes abertos ao público). Aqui acontecerá também uma prova para os mais pequenos, com corridas de carrinhos a pedais, denominada McDonald's Rally Kids.

Óscar Coelho, presidente Cooperativa para o Desenvolvimento Desportivo e Cultural, explicou que nesta terceira edição do evento, se começa "a estabilizar todo o conceito da prova, que é inédita em Portugal e na Europa, e este ano além das diversas provas de seis modalidades distintas". "Vamos apostar forte na vertente de entretenimento na Fun Zone e não só, criando espaços e momentos de diversão para todos. Teremos bandas e dj's com música para todos os gostos", frisou.

Provas nas freguesias

O centro nevrálgico do Penafiel Racing Fest situa-se no Campo da Feira de Penafiel e na Assembleia Penafidelense. Durante os três dias as provas vão ser realizadas maioritariamente no centro da cidade (Avenida Sacadura Cabral e Campo da Feira), zona circundante do Jardim do Sameiro, Praça da Escritaria, Variante do Cavalum e nas Freguesias de Guilhufe, Urrô, Irivo, Rans, Duas Igrejas, Rio de Moinhos, Boelhe, Luzim e Vila Cova.

O evento vai ter em prova os melhores pilotos e praticantes das várias modalidades do desporto motorizado, que serão cabeças de cartaz no vasto e ambicioso programa do evento que, para além do Rali da Taça Joaquim Santos, incluiu o Superenduro Urbano, o Trial Urbano 4x4, o Rali de Regularidade Históricos, que serão disputados no coração da urbe penafidelense, o Drag Race, na variante do Cavalum e a Corrida Popular de Motos 50cc, no mítico circuito do Sameiro.

As provas de Super-Enduro e Trial 4x4 Urbano vão ter circuito novo e com arte à mistura, com Intervenção de artistas urbanos nas pistas. A Regularidade de Históricos vai passar pelas freguesias do Concelho, nos circuitos do Rally "Taça Joaquim Santos" e a Modalidade das Clássicas 50cc e 85cc vai ter melhores condições para o público e para os pilotos

Recorde-se que a prova rainha, o Rali da Taça Joaquim Santos, percorre as míticas estradas de asfalto das freguesias de Rio de Moinhos, Boelhe, Luzim e Vila Cova, Guilhufe-Irivo e Rans-Milhundos.

Evento é um "fenómeno turístico"

Segundo Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, este evento é também "um fenómeno turístico". "Esta não é uma prova, mas sim um conjunto de provas desportivas de várias modalidades que tornam a iniciativa única e distinta de todas as outras, que tem tido a capacidade de atrair milhares de pessoas para as ruas da cidade, tornando-a num fenómeno também turístico", frisou o autarca.

Este ano, o Penafiel Racing Fest vai ter presenças especiais como é o caso do emblemático Ford Escort RS1800, a viatura onde o homenageado e Penafidelense Joaquim Santos se sagrou tetracampeão nacional, e ainda a presença da stunt driver Christine GZ, piloto oficial da Dynamics (equipa de bajas norte americana) entre outras personalidades do mundo dos desportos motorizados.