População faz "via sacra" pelo IC 35

A estrada nacional 106, que liga Penafiel a Castelo de Paiva, amanheceu com dezenas de cruzes brancas nas bermas.

O protesto nasceu da população, que está farta de aguardar pela construção do IC35, uma estrada prometida por sucessivos governos mas que nunca saiu do papel, que seria alternativa a esta nacional, com elevado volume de trânsito e de acidentes e atropelamentos.

Nos últimos 12 anos, adianta o presidente da Câmara de Penafiel, que se associou ao protesto, houve 500 acidentes registados que geraram 700 vítimas, 11 delas mortais. "Outras faleceram no hospital e outras ficaram com sequelas para a vida", lamenta o autarca.

"Queremos chamar a atenção para o problema. A população está farta de esperar", diz Joaquim Silva, do movimento popular.

O IC35 foi colocado pelo Governo no PNI - Programa Nacional de Investimentos 2030.