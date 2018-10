Quatro acidentes, em duas horas, fazem sete feridos em Penafiel e Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 12:09 Facebook

Sete pessoas sofreram ferimentos ligeiros, na sequência de quatro acidentes que aconteceram na manhã desta quinta-feira, no espaço de duas horas, nos concelhos de Penafiel e Paredes.

O primeiro acidente aconteceu perto das 8.30 horas na Variante do Cavalum, em Penafiel. Uma colisão entre dois carros provocou dois feridos ligeiros.

Vinte minutos depois, uma outra colisão entre duas viaturas, desta vez em Bitarães, no concelho de Paredes, provocou ferimentos em mais duas pessoas.

Perto das 9.20 horas, de um despiste em Marecos, no concelho de Penafiel, resultou mais um ferido ligeiro. Uma hora mais tarde, em Boelhe, Penafiel, duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, numa outra colisão.

Para os acidentes em Penafiel, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Penafiel. No acidente em Marecos, esteve ainda a VMER do Vale do Sousa.

Foram os Bombeiros Voluntários de Paredes que assistiram as vítimas resultantes do acidente em Bitarães.

As vítimas foram todas transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.