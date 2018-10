Quatro feridos após colisão entre carro e trator em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 23:10 Facebook

Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um trator, ao início da noite desta terça-feira, em Irivo, no concelho de Penafiel.

O acidente aconteceu minutos depois das 19 horas. Os dois veículos desciam a Rua Imaculado Coração de Maria, na freguesia de Irivo, quando, por razões não apuradas, a viatura ligeira embateu numa cisterna de água que o trator, que seguia à sua frente, levava atrelado.

Com a violência do embate, os veículos despistaram-se, tendo o trator embatido contra um muro de uma habitação. O condutor foi projetado.

No carro seguiam três pessoas. O condutor e a pessoa que seguia no lugar do pendura ficaram presas e tiveram que ser desencarceradas.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, que mobilizaram para o local cinco viaturas e treze elementos e pela VMER do Vale do Sousa e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Paço de Sousa esteve no local a tomar conta da ocorrência.