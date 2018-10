Queda de grua faz dois feridos em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 16:59 Facebook

Dois homens, de 57 e 47 anos, ficaram feridos com gravidade na sequência da queda de uma grua, ao início da tarde desta quarta-feira, na Urbanização Santa Luzia, no concelho de Penafiel.

Ao que foi possível apurar, os homens estavam a trabalhar ao nível do 5.º andar do edifício, de uma altura de mais de 15 metros, quando a grua caiu sobre o jardim do prédio.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São João, no Porto, e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local, esteve a GNR de Penafiel e a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).