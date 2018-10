Sessenta detonadores de explosivos encontrados em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 19:10 Facebook

Cerca de sessenta detonadores não elétricos foram encontrados na noite de quinta-feira, junto à Ponte Romana, na freguesia de Santa Marta, no concelho de Penafiel.

O material explosivo, usado nas pedreiras para partir a pedra, foi detetado por um habitante local, numa zona de monte, que alertou as autoridades.

Os detonadores foram encontrados no monte, dentro de um saco e enterrados junto à ponte. Ainda na noite de quinta-feira, a GNR de Penafiel tomou conhecimento do achado e deslocou-se ao local, isolando-o, para garantir a segurança das pessoas que por lá passavam.

Já no dia de sexta-feira, uma equipa de inativação de engenhos explosivos do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial do Porto esteve no local onde, após averiguação, procedeu à remoção dos detonadores.