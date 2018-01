Trabalhador morre em acidente numa pedreira em Penafiel

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:34, atualizado às 13:11 Facebook

Um homem, de 68 anos, morreu esta sexta-feira num acidente de trabalho numa pedreira de Penafiel.

Segundo apurou o JN, o homem foi atingido por uma máquina, esta sexta-feira de manhã, no interior de uma pedreira em Marecos, Penafiel.

O alerta foi dado aos bombeiros de Penafiel, pelas 10.36 horas, que se deslocaram ao local.

O INEM deslocou uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que confirmou o óbito. A GNR tomou conta da ocorrência.

A Autoridade para as Condições do Trabalho está no local, segundo a Proteção Civil Municipal de Penafiel.