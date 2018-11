Três feridos em violenta colisão em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 16:01 Facebook

Três pessoas ficaram feridas numa violenta colisão entre dois carros, esta quinta-feira, na Rua do Porto, na freguesia de Guilhufe e Urrô, concelho de Penafiel. Um dos feridos ficou encarcerado e sofreu ferimentos graves.

O acidente aconteceu pouco depois das 14 horas, na EN15, que liga os concelhos de Paredes e Penafiel. Um Fiat Punto, que seguia de Paredes para Penafiel, galgou o separador central, indo embater frontalmente num Peugeot, que circulava em sentido contrário.

Com a violência do embate, o condutor do Fiat Punto ficou encarcerado e sofreu ferimentos graves. No outro carro seguiam duas pessoas, que à chegada dos bombeiros já se encontravam fora da viatura e sofreram ferimentos ligeiros.

Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel - que mobilizaram para o local 15 elementos e seis viaturas - e por uma equipa de dois elementos da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa. Foram posteriormente transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local estiveram ainda duas equipas da Brigada de Trânsito, que fecharam a estrada até à remoção das viaturas da estrada.