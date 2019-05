Tuberculose e silicose causam preocupação no norte do país

António Orlando Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A silicose reapresenta 85% das notificações de doenças respiratórias profissionais no norte do país. Esta patologia pulmonar resulta da inalação de pequenas partículas de sílica decorrentes do corte ou perfuração de solo, areia, granito ou outros minerais.

"A silicose é a patologia mais notificada no Norte, corresponde a 85% das notificações de doenças respiratórias profissionais. Felgueiras, Marco de Canaveses, Penafiel e Vila Nova de Gaia são os municípios com mais notificações, ou seja, são concelhos mais industriais", revelou Francisco Cardoso, pneumologista do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

"A indústria mudou, o futuro vai dando novas tecnologias, maquinaria e proteção que permitem diminuir a exposição à sílica, mas ainda é preciso mudar mentalidades na indústria", acrescentou aquele especialista, durante a 4ª Jornada de Pneumologia do CHTS que decorreu em Penafiel.

"A silicose potencia o aparecimento da tuberculose, são duas patologias que partilham fatores de risco explosivos", disse Carlos Carvalho, médico de Saúde Pública, ilustrando a génese do projeto-piloto "Pedreiras com menos Tuberculose", iniciado em janeiro de 2018 pelas unidades de saúde pública dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Vale do Sousa Sul e do Baixo Tâmega, em colaboração com o Programa Nacional para a Tuberculose e a sua equipa regional do Norte.

A tuberculose é uma doença infeciosa causada pelo bacilo de Koch. A pulmonar é a forma mais frequente da doença e de contágio mais fácil, mas também pode atingir outros órgãos. Um doente com silicose tem um maior risco de desenvolver tuberculose, a doença infeciosa que mais mata no mundo.

Portugal registou menos casos em 2017, mas ainda está acima da média europeia. A incidência no nosso país é de 17,5 casos por cada cem mil habitantes, enquanto na União Europeia não vai além dos 10,7 por cada cem mil. Os dados constam do mais recente relatório do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Europa, divulgado em março deste ano.

"A maior taxa de tuberculose é nos grandes centros urbanos, Porto e Lisboa. No Norte, a maior taxa é no Vale do Sousa Sul e Baixo Tâmega. Em Penafiel é 76 por cem mil habitantes e no Marco de Canaveses é 59, uma taxa bastante superior à nacional," revelou o epidemiologista.

Os trabalhadores da indústria da pedra apresentam uma taxa de incidência superior à população em geral. Entre 2012 e 2017, foram notificados 74 casos no Marco de Canaveses e em Penafiel.

"A tuberculose atinge mais homens, por causa da profissão, entre os 35 e 40 anos de idade. O consumo de álcool tem também grande peso nos casos detetados na região". Não se tratam de novas infeções. Estes indivíduos estiveram anteriormente expostos ao bacilo e a doença passou de latente, não contagiosa, a ativa, por isso "é importante que se pense sempre em tuberculose quando se fala em tosse", alertou Carlos Carvalho.

"A silicose e a tuberculose são doenças mais prevalentes nos concelhos de Marco de Canaveses e Penafiel. A prevenção e diagnóstico precoce, onde a Medicina Geral e Familiar na área da pneumologia tem um papel vital, são fundamentais", concluiu Maria do Céu Póvoa, diretora do Serviço de Pneumologia do CHTS.