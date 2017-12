Urgência do Hospital Padre Américo bateu recorde de atendimentos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 00:32 Facebook

O Serviço de Urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, atendeu mais de 750 doentes, em apenas 24 horas, entre esta quinta e sexta-feira. Foi o maior registo da história de uma unidade hospitalar que, em média, recebe 400 doentes por dia. Destes doentes, 129 foram catalogados com cor laranja, a segunda mais grave do sistema de triagem implementado.

Devido à enorme afluência à Urgência, a administração do Hospital acionou o plano interno, que entre outras medidas prevê o cancelamento de cirurgias não urgentes, e o horário dos centros de saúde do Tâmega e Sousa foi alargado.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), no qual está integrado o Hospital Padre Américo, refere que "o Serviço de Urgência registou um pico de afluência superior a 750 doentes, em vez da habitual média de 400 doentes por dia". "Trata-se assim de um registo de afluência recorde e pouco comum, sendo que além de três doentes com cor vermelha, entraram 129 com cor laranja, o que indicia uma gravidade assinalável e naturalmente prioritários", acrescenta.

O CHTS explica que "este congestionamento do Serviço de Urgência deve-se ao excessivo afluxo de doentes com síndromes gripais e patologias associadas à gripe, além de outras situações mais complicadas derivadas de diversas patologias como AVC".

Para fazer face a este número anormal de utentes, a administração do CHTS "está a implementar as medidas necessárias para que esta situação fique atenuada". Medidas que passam pelo cancelamento de cirurgias não urgentes, reforço das equipas médicas e de enfermagem e transferência de utentes dos cuidados intermédios para hospitais privados existentes na região e com os quais estão estabelecidos protocolos.

Entretanto, a Administração Regional de Saúde do Norte informou que, "de modo a responder às necessidades das populações e tendo presente o aumento de procura, nos últimos dias verificado" foram alargados os horários de funcionamento dos centros de saúde. No caso do Baixo Tâmega, os centros de saúde de Baião e Resende passam a estar abertos das 9 às 24 horas, enquanto o de Celorico de Basto encerra às 21 horas. Já no Vale do Sousa, o centro de saúde de Paços de Ferreira atende doentes até às 23 horas e o de Paredes até às 20 horas. Em Castelo de Paiva, o Serviço de Atendimento de Situações Urgentes está disponível entre as 13 e as 20 horas.

Recorde-se que o CHTS serve uma população superior a meio milhão de pessoas, distribuída por 12 concelhos, e tem a segunda maior Urgência do Norte e a quarta do país.