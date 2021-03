Investimento de cinco milhões para modernizar o Hospital de Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Está a avançar a bom ritmo o projeto de eficiência energética que está a ser implementado no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS). Com um investimento de cerca de cinco milhões de euros, a intervenção vai transformar o edifício do Hospital Padre Américo, em Penafiel, num dos mais eficientes e modernos da região.

Já começa a ser visível a alteração nas caixilharias e fachadas que serão completamente revestidas com coberturas de alumínio de última geração, assegurando, assim, mais conforto térmico e uma poupança energética estimada de 45 mil euros por ano.

O projeto, que deverá estar concluído até ao final do ano e está a ser realizado no âmbito do Plano de Racionalização Energética e Carbónica, prevê uma intervenção mais abrangente, que inclui, entre outros, a instalação de uma caldeira de biomassa que garantirá uma poupança anual de 152 mil euros e a instalação de um sistema solar fotovoltaico para produção de energia elétrica, constituído por 1800 módulos, iluminação LED.

Além disso, haverá ainda ganhos para os utentes e para a região, que passarão a dispor de melhores condições de atendimento e ganhos de eficiência ao nível da proteção do ambiente.

O investimento de cerca de cinco milhões de euros é financiado em 95 % pela União Europeia e enquadra-se nas áreas de desenvolvimento estratégico do país para o período da retoma pós-covid.