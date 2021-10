Jornada Urológica do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa reúne profissionais em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 14:50 Facebook

O Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) realiza esta quinta-feira a 9.ª Jornada Urológica. A iniciativa, que envolve especialistas de Urologia, médicos de Medicina Geral e Familiar, enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários e da área hospitalar, entre outros profissionais de saúde, regressa depois de um interregno de um ano devido à pandemia.

"Estas jornadas norteiam-se pelo princípio da multidisciplinaridade, com a participação de profissionais de saúde de várias áreas, com o objetivo de partilhar conhecimentos, de temas de Urologia e também para dar a conhecer à comunidade dos profissionais de saúde dos avanços técnicos que têm vindo a acontecer no serviço", explica Joaquim Lindoro, diretor do Serviço de Urologia do CHTS.

Depois de uma paragem de um ano devido à pandemia, a 9.ª Jornada Urológica vai acontecer com algumas restrições, no Penafiel Park Hotel & Spa, em Penafiel, e vai dividir-se em duas sessões temáticas, com um programa mais reduzido.

Na primeira sessão, serão abordados os temas dedicados à atualização da prática clínica ao nível do Diagnóstico do Cancro da Próstata, da Redução das Infeções associadas aos cuidados de Saúde, das Hematúrias e das Perfusões Vesicais. Terá também lugar a sessão solene do evento que conta com a presença de Antonino Sousa, presidente da Câmara de Penafiel, e Fernando Malheiro, diretor executivo do ACES Tâmega Sousa II - Vale do Sousa Sul.

Na segunda parte serão abordadas quatro áreas avançadas do Serviço de Urologia: Complicações Cirúrgicas em HBP, Cirurgia Suprarrenal por Retroperitoneoscopia, Enfermagem de Reabilitação no Doente Cirúrgico e Parceria entre a Urologia e a Infecciologia. Esta mesa inclui ainda, em formato de entrevista, uma conversa com o presidente da Câmara de Cinfães, Armando Mourisco, sobre "Saúde e Interioridade". "Este ano, o programa vai incluir um pouco de política de saúde. Iremos debater os apoios que as autarquias podem dar para diminuir o custo de interioridade que se verifica em alguns concelhos da região e vamos abordar também a criação de um novo projeto de Urologia, através do qual um médico e um enfermeiro, semanalmente, se deslocará às sedes destes concelhos mais interiores", concluiu Joaquim Lindoro.

Dirigida a profissionais de saúde, a 9.ª Jornada Urológica do CHTS conta com oradores do CHTS, Centro Hospitalar do Porto, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia - Espinho e ACES Tâmega II Vale do Sousa Sul.