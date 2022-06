José Silva é o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Penafiel

José Silva foi empossado, este domingo, comandante dos Bombeiros Voluntários de Penafiel e prometeu honrar o convite que lhe foi feito pela direção da Associação.

Com uma ligação de mais de 28 anos à corporação penafidelense, José Silva ingressou nos Bombeiros de Penafiel, com a categoria de cadete, em 8 de abril de 1994. Em 2008, assumiu funções no Comando: foi comandante adjunto e 2.º comandante, cargo que ocupou até agosto de 2021, altura em que é nomeado comandante em regime de substituição, com a saída do comandante Alexandre Alves.

Este domingo, José Silva assumiu o cargo de comandante a prometeu honrar o convite que lhe foi feito pela direção da Associação a manifestou a sua "total disponibilidade" para a função.